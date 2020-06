Se målene: Topholdet AB Gladsaxe tog favoritsejr over Vanløse

Kampens første mål blev scoret af Emil Mygind efter 20 minutter. Dermed kunne AB Gladsaxe tage føringen.I slutningen af første halvleg fordoblede AB Gladsaxe deres føring, da Sylvester Seeger-Hansen scorede på et straffespark.Nichlas Rohde udbyggede deres føring efter 59 minutter til 3–0.Vanløse nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 1–3 efter 76 minutter, som også blev kampens endelige resultat.AB Gladsaxe rykker med de tre point op på tredjepladsen. Næste runde venter først på den anden side af den kommende vinterpause i 2. Division Oprykningsspil, og her venter FC Helsingør på udebane. Nederlaget ændrer ikke Vanløses øjeblikkelige placering i 2. Division Oprykningsspil, hvor det fortsat ligger på 10.pladsen. Næste mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på onsdag, hvor Thisted venter på hjemmebane.

