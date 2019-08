Se målfesten i Aarhus

Der var masser af mål i fredagens to første 2. divisions-kampe - dem kan du se highlights fra her

Aarhus Fremad spillede sig fredag op på førstepladsen i 2. division Gruppe 2 med en usvigelig sikker 4-0-sejr over Ringkøbing.

Den målrige trend gjorde sig også gældende i den anden kamp mellem Vejgaard og Jammerbugt, der endt med seks scoringer og 3-3-deling.

Du kan se sammendrag fra de to kampe her, og du kan også købe adgang til at se alle kampe i 2. division ved at klikke på linket her.

