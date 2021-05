Sejsstimen stoppet: Nykøbing FC smed point mod Næstved

Efter 25 minutter sendte Ahmed Hassan bolden i nettet og bragte Næstved foran. I det 60. minut formåede Nykøbing FC at udlignede med opgørets sidste scoring til 1–1, da Mathias Kristensen sendte bolden ind bag keeperen.Næstved fastholder med det ene point deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger dermed fortsat på en femteplads. Dagens uafgjorte resultat skal de forsøge at forbedre på lørdag, hvor Vanløse IF venter på udebane. Nykøbing FC ligger efter pointdelingen på en førsteplads i tabellen. Næste mulighed for at hente få alle tre point er på lørdag, når de skal på besøg hos Brønshøj.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk