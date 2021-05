Sen scoring gjorde det onde ved Vanløse IF

KFUM Roskilde havde været inde i en dårlig stime, som de fik brudt mandag formiddag med en sejr imod Vanløse IF.Kampens første og eneste scoring faldt i slutningen af kampen. Det var Luka Dumic som stod for målet til stillingen 1–0.Med sejren rykker KFUM Roskilde op på en tiendeplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på søndag i udekampen Avarta. Vanløse IF fortsætter dermed rækken af nederlag og ligger efter kampen på en øjeblikkelig niendeplads. Første mulighed for at revanchere dagens nederlag er på lørdag, når de i næste runde møder Næstved på hjemmebane.

