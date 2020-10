Sen scoring sikrede AB Gladsaxe-sejr over Skovshoved

Kampens første scoring faldt allerede efter ti minutter til AB Gladsaxe, da Frederik Ellegaard Christensen fik bolden i kassen.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Mathias Kisum viste målnæse og sendte bolden i nettet.Skovshoved reducerede til 1–2 kort inde i anden halvleg på mål af Sebastian Elvang.Efter 62 minutter udlignede Skovshoved til 2–2, da Sebastian Elvang viste skarphed fra straffesparkspletten og for anden gang i kampen kunne sætte bolden i mål.Emmanuel Bio scorede i det 90. minut det afgørende mål, som skaffede AB Gladsaxe en 3–2-sejr og tre point.Med de tre point fortsætter AB Gladsaxe rækken af sejre og kravler op på en øjeblikkelig fjerdeplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag mod Brønshøj på udebane. Nederlaget betyder ikke noget for Skovshoveds placering i tabellen, hvor de fortsat ligger på 11. pladsen. Næste mulighed for at rejse sig ovenpå dagens nederlag er på lørdag, hvor Næstved venter på hjemmebane.

