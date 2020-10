Sen scoring sikrede Hillerød Fodbold pointdeling

Der gik ikke lang tid af anden halvleg, før Brønshøj bragte sig i front på mål af Jonas Hemmingshoej. Sent i kampen udlignede Hillerød Fodbold til slutresultatet 1–1, da Nikolaj Kristensen fik bolden i mål.Det uafgjorte resultat betyder, at Brønshøj overhaler Avarta og ligger på 12. pladsen i tabellen. Nu skal de gøre sig klar til næste udfordring, som hedder Avarta på udebane 8. november. Pointdelingen betyder, at Hillerød Fodbold overhaler FA 2000 og ligger på femtepladsen i tabellen. De får i næste runde mulighed for at forbedre dagens pointdeling mod AB Tårnby, som på lørdag venter på hjemmebane.

