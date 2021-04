Sen scoring sikrer et enkelt point for Nykøbing FC

Det første mål i kampen faldt efter 62 minutter til Vanløse IF, da Asger Hoejmark-Jensen fik bolden i nettet. Med få minutter tilbage udlignede Nykøbing FC til det endelige resultat 1–1, da Mathias Kristensen scorede kampens andet mål.Nykøbing FC fortsætter med pointdelingen deres gode form uden nederlag, og indtager efter kampen på en øjeblikkelig førsteplads. De skal i næste runde forsøge at hente tre point mod FC Roskilde, som venter på udebane på fredag. Vanløse IF ligger efter pointdelingen stadig på syvendepladsen i tabellen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod AB Tårnby.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk