Sent mål afgjorde sagerne da Dalum IF slog FC Sydvest 05 Tønder

Sidste gang Dalum IF og FC Sydvest 05 Tønder mødte hinanden, endte det med en 3–2-sejr til FC Sydvest 05 Tønder. Det lykkedes dem dog ikke at gentage successen fra forrige opgør i lørdag eftermiddags møde.Efter 87 minutter noterede Dalum IF sig den eneste scoring i kampen, da Frederik Humlegaard bragte hjemmeholdet foran.Med 1–0-sejren fik Dalum IF dermed den optimale start på den nye sæson. Der var omvendt ikke meget at glæde sig over for FC Sydvest 05 Tønder, som med nederlaget slet ikke fik startet sæsonen som håbet.

