Sent mål sikrer Thisted et enkelt point

Den første scoring i kampen faldt efter 37 minutter til Frem, da Lucas Balck sendte bolden i mål.Efter 68 minutter blev Thisteds Yao Dieudonne præsenteret for et direkte rødt kort. Blot 2 minutter efter det første røde kort blev også Frems Paul Ngongo Iversen præsenteret for et rødt kort.Med få minutter tilbage sikrede Thisted sig det ene point med slutrestultatet 1–1, da Mathias Myrthue fik bolden i mål.Thisted fastholder med det ene point deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på tredjepladsen. De skal i næste runde forsøge at hente tre point mod B 93, som venter på udebane på lørdag. Det ene point betyder, at Frem overhaler Middelfart og ligger på fjerdepladsen i 2. Division Grp. 1. De får i næste runde mulighed for at forbedre dagens pointdeling mod FC Sydvest 05 Tønder, som på lørdag venter på hjemmebane.

