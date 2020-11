SfB-Oure FA rendte ind i nederlag mod Aarhus Fremad

Aarhus Fremad kom godt fra start og noterede sig allerede kampens første mål efter ni minutter, da Christian Nissen viste målnæse og fik bolden i kassen.Det andet mål stod Aarhus Fremad også for. Efter 28 minutter blev stillingen 2–0, da Lucas From sendte bolden i nettet.Kampens tredje mål blev scoret af Nikolaj Kirk, der udbyggede Aarhus Fremads føring til 3–0.Det tog ikke lang tid, før Lucas From bragte Aarhus Fremad yderligere foran med 4–0.SfB-Oure FA kom aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 1–4 efter 83 minutter, som også blev kampens endelige resultat.Aarhus Fremad ligger med de tre point fortsat på syvendepladsen i 2. Division Grp. 1. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Dalum IF. SfB-Oure FA fortsætter deres dårlige stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 13. plads i tabellen. De skal i næste runde forsøge at rejse sig mod B 93, som venter på udebane på lørdag.

