Hentet i stor limousine: Så gik det helt galt

I dag står han på sidelinjen som cheftræner for nyoprykkede SfB Oure-FA i 2. division.

Men fortiden byder på flere kampe i Danmarks bedste række samt i Europa i OB-trøjen for nu 49-årige Chris Margaard.

Vi hopper i den fynske tidsmaskine og skruer tiden tilbage til 1994.

22-årige Margaard havde skiftet OB ud med B1913. Talentet var dog stadig iøjnefaldende, og han var blevet tilbudt en uges prøvetræning hos franske Bastia i Ligue 1.

I en træningskamp mødte de Monaco på udebane.

Monegaskerne har blandt andre Fabian Barthez på mål, Lilian Thuram i forsvaret, Emmanuel Petit på midtbanen og den 17-årige kommende verdensstjerne Thierry Henry med.

Og så en brasilianer på toppen.

- Oppe foran har de så ham, som jeg skal dække op. Sonny Anderson. På det tidspunkt er han 250 mio. kr. værd. Det var mange penge dengang.

- Skæbnen vil, at jeg i første halvleg får direkte rødt, fordi jeg simpelthen saver ham midt over i en omstilling. Det var lidt noget lort, nu når jeg var fløjet fra Danmark til Nice Lufthavn, kørt i stor limousine til Monaco og så får jeg kun 25 minutter, før jeg får rødt, siger Chris Margaard til Ekstra Bladet.

Chris Margaard og Bastia-mandskabet lige inden kampen på Stade Louis II. Danskeren står på bagerste række som nummer tre fra venstre. Privatfoto

Trods det røde kort får danskeren en ny mulighed i midterforsvaret.

- I pausen får min træner så overbevist deres træner og dommeren om, at jeg må komme på banen igen i anden halvleg, da det jo bare er en træningskamp.

- Så sker der det sindssyge, at jeg ryger ud igen med et rødt kort mere for en tackling, der var for hård.

Med de to røde kort i samme kamp røg chancen for en stor udenlandskontrakt samtidig også i vasken.

- Træneren rystede på hovedet, da jeg gik ud. Der tænkte jeg: 'Okay, den bliver svær at få hjem denne her'.

- Der faldt ikke en kontrakt af, desværre. De valgte en eller anden franskmand. Men det var en kæmpe oplevelse at være dernede, siger Chris Margaard.

Margaard og SfB-Oure FA er kommet blandet fra land i 2. division. De ligger 10'er i vestgruppen med to sejre og fire nederlag efter seks kampe.

