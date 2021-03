Don Ø's kærlighed gennem 70 år

Tidligere FCK-boss Flemming Østergaard har været medlem af Skovshoved IF, siden han var syv år og følger stadig klubben tæt

Ægte kærlighed ruster aldrig.

77-årige Flemming Østergaard har i 70 år været medlem af Skovshoved IF og har stadig en nær relation til klubben.

Til skovsernes seneste kamp mod FC Roskilde fik han endda muligheden for at se kampen på stadion, selvom det er lukket land for tilskuere.

Don Ø var inviteret på Gentofte Sportspark i arbejdsøjemed. Her skulle han fortælle historier til Morten Bruun, der er ved at skrive en bog om danske stadioner.

- Det var en befrielse at være til fodbold, selvom de tabte (Skovshoved tabte 1-2, red.), og blive fri for det VAR-lort, lyder det bramfrit fra Flemming Østergaard til Ekstra Bladet.

Lod sig ikke lokke til KB

Skovseren mindes med glæde tilbage på sin aktive tid i klubben.

- Et af de største øjeblikke var, da landsholdet kom hjem i '60 og havde vundet sølv (OL-sølv i Rom, red.). Samme år blev jeg rykket op.

- Jeg debuterede i en træningskamp mod KB. Der var jeg kun 17 år. Vi vandt 3-1. Bagefter fik jeg tilbudt at komme til KB. Jeg lavede faktisk alle tre mål.

Østergaard valgte dengang at blive i Skovshoved.

- Kurt Nielsen, der var vores træner, havde hørt om, at jeg havde fået et tilbud om at komme ind til KB.

Den danske landstræner fra 1976-1979, Kurt 'Nikkelaj' Nielsen, nåede både at spille for Skovshoved og træne klubben. Foto: Lars Hansen

- Han kiggede bare på mig og sagde 'forestil dig at gå ind i de stribede trøjer i Idrætsparken, og der står vi i blå spillertrøjer. Det kan du ikke forestille dig, Flemming.'

- Og så sluttede han af med 'en gang skovser, altid skovser', så det blev aldrig aktuelt.

- Dengang betalte man ti øre for at komme ind og se os træne. Der var mindst 50-100 tilskuere, der så træningen.

Don Ø lyser op, når han fortæller om sine minder med Skovshoved IF. Arkivfoto: Lars Poulsen

Ser masser af fodbold

Don Ø ser alle FCK's kampe og følger også stadig med i, hvordan det går Skovshoved, der ligger i den tunge ende af 2. division.

- Jeg ser dem tit. Jeg bor i Skodsborg. Jeg ser mange kampe også ungdomskampe.

- Jeg kan bedst lide at se det live, men jeg har været inde og kigge på jeres udsendelser.

- En gang skovser, altid skovser.

