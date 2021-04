Allerede efter ti minutter faldt det første mål til Hillerød Fodbold, da Johannes Houborg passerede Brønshøjs målmand. De stod også for kampens andet og sidste mål efter 55 minutter til stillingen 2–0, da Jonathan Witt fik bolden i nettet.De tre point betyder, at Hillerød Fodbold overhaler Vanløse IF i tabellen, og de indtager nu sjettepladsen i 2. Division Grp. 2. Brønshøj ligger fortsat på 11. pladsen i tabellen.

