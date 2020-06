Skal køre 419 km på to timer

2. division er tilbage, og som specielt tilbud kan du nu se slutspillet gratis. Følg dit hjerte, følg din klub og få adgang her.

419 km.

Så langt er der fra Valby Idrætspark til Sparekassen Thy Arena - også kendt som Lerpytter Stadion.

Og det er altså den hurtigste rute over begge broer og ikke med færgen.

En distance som tager 4 timer og 30 minutter - vel at mærke uden pauser.

Derfor må Frem-cheftræner René Henriksen undvære flere spillere til udekampen mod Thisted i 2. division på onsdag, da de i sagens natur ikke kan nå den lange vej op til Nordvestjylland efter endt arbejde.

De skal gerne være fremme en time før kampstart. Da opgøret fløjtes i gang kl. 19, bliver det umuligt.

- Vi har kun fem kontraktspillere p.t. De er jo tvunget til at tage med, hvis man kan sige det sådan. De skal have fri fra deres arbejde. Der skal Frem betale noget godtgørelse for det. De skal jo ikke sætte penge til, siger René Henriksen til Ekstra Bladet.

- Nu når vi er kommet i gang (med 2. division igen, red.), så kommer der en masse udgifter, og sådan er det. Det skal ikke lyde som en søforklaring, for vi er glade for at komme til at spille.

- Vi spiller med dem, vi kan.

- Hvor mange fra din forventede start-11 kommer du til at mangle onsdag?

- Der kommer nok til at mangle tre.

- Hvem er det?

- Det er ikke helt sikkert endnu. Jeg vil ikke sige det endnu. Jeg håber på, at vi stadig kan lave en god ordning med deres arbejde og dem om at få fri, men vi kommer til at miste et par stykker, som ikke kan komme derover.

Da sæsonen er blevet komprimeret grundet coronapausen, skal klubberne spille midtugekampe på tværs af landet. Foto: Philip Davali

Heldagstur

Frem planlægger at køre kl. 12 og vil først være tilbage i København igen omkring kl. halv tre om natten.

- Nogle af dem skal jo også på arbejde dagen efter, og der er allerede nogle, som ikke kan få fri fra arbejde.

- Vi skal have nogle pauser på vejen, så vi kan strække benene og spise noget frokost, men det er det samme, når de skal over til os.

Det er nemlig ikke kun Frem, som kan se frem til en lang udebanetur på en hverdagsaften.

- Det er fordelt rimeligt ud. Jammerbugt, VSK Aarhus, Helsingør og alle sammen har en grim onsdagsaften, så ingen er favoriseret. Det er fint, at det er alle, der er på lige fod.

- Vi tilpasser os. Jeg ved ikke, om det lyder forkert, men når man har et par spillere, der ikke kan få fri fra arbejde, så giver det plads til de unge talenter, der kan snuse lidt til, hvad det er, siger René Henriksen.

Flere kampe er blevet lagt på en hverdag, da 2. division skal spilles færdig, inden den kommer for langt ind i juli, hvor det ikke kan forventes, at spillerne er til rådighed, da de ikke er på fultidskontrakter.

Derfor bliver de resterende seks runder efter coronapausen afviklet over tre uger. Den første runde blev spillet i weekenden.

