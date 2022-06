Skatte-kaos i dansk klub: Må ikke ske

Thisted FC har ikke haft orden i regnskaberne og har i flere tilfælde overtrådt skattelovgivningen. Peter Friis, der er direktør i klubben, slår fast, at det ikke kommer til at gentage sig, og forholdene er blevet bragt i orden

Selvom de undervejs i sæsonen satte en flot stime sammen og kom fra baghjul, lykkedes det ikke Thisted FC at sikre sig oprykning til landets næstbedste række i denne omgang.

Ærgelsen over den skæbne er imidlertid ikke det eneste, den nordjyske klub slås med lige nu.

Thisted Football Club, som de kaldes, er nemlig havnet i et skattekaos, hvilket den seneste årsrapport fra 2. juni afslører.

I en lang række tilfælde har klubben således overtrådt skattelovgivningen.

Man har blandt andet ikke indberettet udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til SKAT, i flere tilfælde er der udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der ikke er ansat i klubben, ligesom klubben i strid med skattelovgivningen har overført løn til en person, der heller ikke er ansat.

Ekstra Bladet har talt med Peter Friis, der er administrerende direktør i Thisted FC, og han ærgrer sig over rodet, som der dog er blevet rettet op på nu, hvilket klubbens revisorer også bekræfter over for Ekstra Bladet.

- Vi skal sørge for, at det ikke kommer til at ske igen. Da vi fik regnskabet i hænderne, gik vi ind og kiggede på, hvad der lå til grund for de her anmærkninger. Der var nogle forhold, som kunne forklares, og andre skulle indrapporteres efterfølgende, forklarer Peter Friis.

Hvad får det af konsekvenser?

- Det får ikke konsekvenser for selskabet, da det udelukkende er et anliggende mellem SKAT og de ansatte. Der har været en overgang, hvor afdelinger skulle flyttes fra amatørafdelingen og ind i eliteselskabet. I den forbindelse er vi blevet gjort opmærksom på nogle forhold, som ikke har været i orden. Dem har vi efterfølgende bragt i orden ved at indrapportere dem.

Har I råd til at rette op på det?

- Jeg vil kalde det småbeløb, så det har ikke den store økonomiske betydning, og der er blevet rettet op på det i samarbejde med vores revisorer (Revision Limfjord, red.), siger direktøren, der ikke vil løfte sløret for, hvor mange penge det drejer sig om.

Men hvordan kan det her ske?

- For at få udbetalt eksempelvis kørselsgodtgørelse, så skal man have en kontrakt og en bruttoløn. I forbindelse med at nogle afdelinger i klubben blev flyttet fra amatørafdelingen og ind i eliteselskabet, så er disse udbetalinger fortsat.

Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i perioden fra 1. januar til 31. december 2021, og det er i den periode, hvor flere af de omtalte personer ikke har haft en kontrakt med Thisted FC.

Peter Friis, der tiltrådte stillingen som direktør i september sidste år, vil gerne love, at det ikke gentager sig, når den kommende årsrapport lander om et års tid.

- Det er noget, vi skal være mere opmærksomme på i fremtiden. Det er ikke sådan, vi driver virksomhed. Der skal være styr på sagerne, og derfor har vi også taget den beslutning at flytte vores bogholderi ind på stadion igen, så vi har mere kontrol over det.

Thisted FC er sikret tredjepladsen i 2. division. Der resterer en kamp i sæsonen.

FC Nordsjælland besejrer Thy Thisted i sæsonens sidste kamp

--------- SPLIT ELEMENT ---------