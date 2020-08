Skræk-skade: - Lægerne helt i chok

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

I weekenden begynder 2. Division igen.

For Valby-klubben Frem bliver det dog uden højre back Christian Bramsborg.

I en træningskamp mod Brønshøj blev han slemt skadet.

- Jeg løber ude på kanten og tager et træk forbi en modstander, så får jeg et skub i ryggen og falder sindssygt uheldigt ned.

- Jeg roterer på en eller anden måde i håndleddet, så knoglen bare knækker fuldstændig, siger den 20-årige Frem-profil til Ekstra Bladet.

- Lægerne var helt i chok, fordi det var så brutalt. Den var så brækket, som det overhovedet kunne være.

Billeder af den slemme skade 1 af 6 Armen er her fotograferet lige efter operationen. Foto: Christian Bramsborg 2 af 6 Christian Bramsborg var yderst uheldig i en træningskamp mod Brønshøj. Foto: Christian Bramsborg 3 af 6 Lægerne opererede to 'pinde' ind, som stikker ud af armen. De tages ud om tre uger. Foto: Christian Bramsborg 4 af 6 Her ses armen lige efter operationen. Foto: Christian Bramsborg 5 af 6 Her ses håndleddet to timer, efter det er brækket, hvor han stadig er i kamptøjet. Foto: Christian Bramsborg 6 af 6 På røntgenbilledet er det tydeligt at se den grimme skade. Foto: Christian Bramsborg

- Det gjorde eddermame ondt. Det startede lige efter, men blev rigtig slemt senere på aftenen, da de ville prøve at rive den på plads.

- De ville se, om jeg skulle opereres. Først lykkedes det så ikke. Så ramte de en nerve, så jeg fik sindssyge nervesmerter om aftenen. Det var noget værre lort.

Frem må undvære deres højre back den første del af sæsonen. Foto: Philip Davali

Dagen efter kampen fik lægerne dog opereret Frem-spilleren, da det ellers var gået helt galt, fortæller Christian Bramsborg.

- Knoglen blev ved med at skubbe længere og længere ud. Min hud var til sidst så tynd på ydersiden af knoglen. Hvis jeg havde ligget der en time mere, var den røget ud.

Lægerne sagde, at Frem-backen helst skal holde sig fra kontaktsport i tre måneder, men han satser på at komme tilbage om 1,5-2 måneder, hvis han kan spille med en skinne.

Holdkammeraterne i Frem spiller lørdag kl. 15 første kamp i sæsonen hjemme mod Aarhus Fremad.

De to mandskaber mødtes også i den afsluttende runde i seneste sæson. Her vandt Aarhus Fremad med hele 7-0 - se alle målene fra den kamp her.

Frem er ét blandt tre sjællandske hold, der er landet i vestrækken. De kan derfor se frem til mange lange udebaneture.

