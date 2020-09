Slagelse B&I rendte ind i nederlag mod AB Gladsaxe

Det første mål i kampen stod Sylvester Seeger-Hansen for, da han efter ti minutter scorede på straffespark til AB Gladsaxe.Efter 61 minutter udlignede Slagelse B&I til 1–1, da Mike Mortensen scorede.AB Gladsaxe scorede det afgørende mål i det 84. minut,Sejren betød, at AB Gladsaxe fik rettet op på det skuffende nederlag i sæsonpremieren. Næste mulighed for igen at hente for tre point er på søndag på hjemmebane mod Næstved. Slagelse B&I kom til gengæld ned på jorden igen efte deres sejr i sæsonens første runde. De skal i næste runde forsøge at revanchere dagens nederlag, når Nykøbing FC venter på udebane.

