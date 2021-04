Slagelse B&I tog 2–1-sejr over Brønshøj

Slagelse B&I kom godt fra start og noterede sig allerede kampens første mål efter to minutter, da Jean-Claude Bozga sendte bolden i nettet på et straffespark.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Mathias Bjaldby viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.Brønshøjs Dawda Ngum måtte tidligt i bad, da han efter 56 minutter fik skrabet sit andet gule kort til sig. Selvom de spillede ti mod 11, lykkedes det dog alligevel Brønshøj at kæmpe videre i kampen.Brønshøj nåde aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret til 1–2 efter 86 minutter, som også blev kampens endelige resultat.Slagelse B&I ligger med de tre point fortsat på niendepladsen i 2. Division Grp. 2. Brønshøj ligger fortsat på 11. pladsen i 2. Division Grp. 2.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk