Slagelse B&I tog sikker tomålssejr over AB Tårnby

Efter 28 minutter scorede Frederik Emil Christensen til 1–0 til Slagelse B&I. Slagelse B&I stod også for kampens andet mål. ni minutter efter den første scoring blev stillingen 2–0 til Slagelse B&I, da Cagri Erdem sendte bolden ind bag keeperen. AB Tårnbys Luca De Biase måtte forlade banen før tid, da han sent i kampen blev præsenteret for et direkte rødt kort. Der blev ikke scoret flere mål efter, og det endte derfor med en Slagelse B&I-sejr 2–0.Slagelse B&I overhaler med sejren FC Roskilde og ligger på niendepladsen. De skal i næste runde forsøge at følge dagens sejr, når de efter den kommende vinterpause møder Næstved på udebane. AB Tårnby ligger efter nederlaget på en 14. plads. Dagens nederlag skal revancheres på lørdag, hvor KFUM Roskilde venter på udebane.

