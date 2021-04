Slet ikke meningen: Hvor uheldig kan man være?

Aarhus Fremad hjalp Jammerbugt godt i gang med et ganske uheldigt selvmål. Se scoringen her

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+

De fleste, der spiller fodbold, kender følelsen af, at man nogle gange ikke rammer bolden helt, som man gerne ville.

Det måtte Aarhus Fremads Lasse Hauge også sande lørdag.

I 2. divisionskampen mod Jammerbugt steg han til vejrs og forsøgte at heade bolden ud af farezonen, men da han ikke kom højt nok op til bolden, endte den i eget net.

Se selvmålet i klippet øverst.

Forsøget på at cleare indlægget bliver til et selvmål.

Scoringen satte Jammerbugt i gang, og de så sig ikke tilbage.

Glenn Rask og Max Møller kom begge på tavlen i anden halvleg, og så vandt Jammerbugt med 3-0.

De ligger derfor lidt afstand til B93 i toppen af 2. divisions gruppe 1, hvor de nu har fire point ned til københavnerne, som kun fik et point ude mod Næsby - se målene her.

Kun vinderen af gruppen rykker op i Danmarks næstbedste række.

Mens Lasse Hauge scorede selvmål mod Jammerbugt, var han anderledes skarp for to runder siden med et mål på direkte frispark. Se scoringen her.

I seneste runde var der en noget bizar episode i kampen mellem Sydvest og Næsby. Dommeren blev skadet, og så måtte et bestyrelsesmedlem hjælpe til. I jeans og skjorte agerede han linjedommer - se det hele her.