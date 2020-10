Snydt og bedraget i ferieparadis

Skulle IKKE have skrevet det i bogen

Med Lillebæltsbroen i baggrunden løber Kim Elgaard og varmer op før dagens træning for 2. divisionsklubben Middelfart Boldklub.

Han har haft en god fodboldkarriere i toppen af 1. division for klubber som Vejle Boldklub og Hobro og i 2018 skiftede han til Victory Sports Club på Maldiverne.

Hvad der skulle have været et eksotisk fodboldeventyr, endte dog slet ikke på den måde, som den nu 29-årige midtbanespiller havde forestillet sig.

Victory Sports Club lovede lejlighed og flybilletter til både ham og familien, men det blev ikke det eventyr med turkisblåt vand og lækre sandstrande, som Kim havde forestillet sig, Maldiverne var.

Ekstra Bladet har mødt Kim Elgaard til træning i Middelfart til en snak om 2. division, Maldiverne og fremtiden.

Forlanger TV2-rabat

Foto: Emil Agerskov

PROBLEMER I PARADIS

Da Kim Elgaard og Vejle Boldklub i 2018 kunne fejre oprykning til Superligaen, stod han med noget af et dilemma.

I den ene hånd havde han en kontraktforlængelse med hjerteklubben, der gav muligheden for at spille Superliga-fodbold. I den anden hånd havde han et spændende tilbud om et eksotisk fodbold-eventyr på Maldiverne.

- Jeg ender med at takke ja til Maldiverne og tage et eventyr der. Jeg elsker at være i Asien, så jeg så Maldiverne som en mulighed for at tage springet videre til en klub i Thailand, Vietnam eller lignende.

Foto: Privatfoto

Skiftet falder på plads, og som en del af kontrakten, får han stillet en lejlighed til rådighed til ham og familien, som klubben også ville sørge for at skaffe flybilletter til senere.

- Jeg bliver modtaget i lufthavnen af klubbens fans, deres anfører, journalister og nogle repræsentanter fra klubben, og jeg får at vide, at lejligheden først er klar et par dage senere, så jeg bliver indlogeret på et hotel på hovedstadsøen, Malé.

Malé ligner langt fra det, man forestiller sig, når man tænker på Maldiverne med turkisblåt vand og lækre sandstrande.

Malé ligner ikke det billede, man har af Maldiverne, fortæller Kim Elgaard. Foto: Privatfoto

- Meget frustrerende

- Hotellet i sig selv fejlede ikke noget. Det var ikke luksus, men det var heller ikke skod. Malé var til gengæld noget slum. Der var scootere og mennesker i fattigdom overalt. Det var slet ikke, som man forestillede sig Maldiverne

Hvor er pengene?

Efter den overdådige modtagelse i lufthavnen, begynder Kim at træne og spille kampe for den maldiviske klub. Holdet får en lidt blandet start, men han har stadig nogle andre bekymringer.

- Jeg bor stadig på det hotel her. Klubben bliver ved med at udskyde min indflytning i lejligheden.

Da det bliver lønningsdag, går det for alvor op for Kim, at der er noget, der ikke stemmer overens i klubben. Lønnen udebliver og klubbens ledelse er ikke til at få fat på.

- Jeg ser aldrig nogle penge. Det står på i nogle uger, og jeg bliver ved med at give klubben flere chancer. Jeg snakker med de andre i truppen, som heller ikke har fået løn, og de bliver også mere og mere utilfredse.

Kim Elgaard nåede at spille 4 kampe og scorer 1 mål i sin tid på Maldiverne. Foto: Privatfoto

Ligesom lejligheden var flybilletterne til hans kone og datter i Danmark en del af kontrakten. De havde sagt deres lejlighed samt jobs op i Vejle for at tage til Maldiverne og bo, mens Kim havde kontrakt med Victory Sports Club.

- Jeg talte med ham, der skulle skaffe billetterne. Jeg sendte, de informationer han skulle bruge, og han vendte tilbage med flybilletter.

- Jeg ringede til min mor, der har arbejdet i rejsebranchen, og hun tjekkede billetterne for os. Det viste sig, at det var falske billetter, og at de aldrig har eksisteret. Der tænker jeg bare 'Det er løgn'.

Flugten fra paradis

De falske flybilletter var dråben for Kim Elgaard, og selvom han havde kontrakt med klubben et halvt år endnu, valgte han alligevel at forlade Maldiverne uden klubben vidste det.

- Jeg pakker min kuffert, og lidt ad gangen får jeg det egentlig smuglet mine ting ud. Jeg vil ikke vise dem nede i receptionen, at jeg er på vej ud af hotellet. Det kunne være, at de vil bonne mig en masse penge for alle de her overnatninger, jeg har haft på hotellet. Det er jo noget, klubben skal betale.

- Jeg finder en båd, der kan sejle mig ud på en af de mindre øer, hvor jeg er i to dage, før jeg kan komme med et fly hjem til Danmark. Det var dyrt, men jeg skulle bare hjem.

MIDDELFART BOLDKLUB

Foto: Emil Agerskov

Kim Elgaard spiller i dag i Middelfart Boldklub i 2. division, og det har han gjort, siden han kom hjem fra Maldiverne.

Han kunne dog ikke bare trække Middelfart-trøjen over hovedet med det samme. Hans spillercertifikat lå stadig på Maldiverne, og der var ikke mange klubber, som ville tage kampen op for at hente den dengang 26-årige midtbanespiller.

- Der er selvfølgelig mange klubber, der er bange for at røre en spiller, der har 'ligget på stranden på Maldiverne' i halvanden måned, så det er ikke lige nemt at finde en klub.

Middelfart Boldklub tager kampen op med Victory Sports Club, men de vil først se ham an, før de kaster sig 100 procent ind i kampen for at bringe ham til klubben.

- Jeg tænker selvfølgelig, når man kommer fra at have spillet over 100 kampe i 1. division, hvorfor skal man så til en prøvetræning i 2. division. På den anden er det fair nok. Jeg tager til prøvetræning, og jeg får ret hurtigt skrevet under med dem.

Kims spillercertifikat skulle bringes hjem fra Maldiverne, og det var en længere og svær proces, der til sidst lykkedes.

Foto: Emil Agerskov

Selvom han nu spiller på et hold i divisionen under, hvad han er vant til, så er han godt tilfreds med tilværelsen.

- Jeg har altid været rimelig ydmyg af person, så det er ikke, fordi jeg har føler mig for fin til at spille 2. division. Jeg føler heller ikke, at jeg er for god til at være her, fordi det er lavere niveau, end det jeg har spillet på tidligere. Slet ikke. Jeg synes niveauet i Middelfart er rigtig godt.

- Jeg er glad for at være her, og at de turde at tage chancen og tage mig ind, da det så helt sort ud for mig.

Kim og Middelfart har ambitioner om at spille med i toppen af 2. division, men de har ikke fået den start, de havde håbet. Efter at have tabt de tre første kampe, har de nu vundet tre og tabt en enkelt og er begyndt at finde topformen.

Foto: Emil Agerskov

Kim Elgaard har ikke hørt fra Victory Sports Club siden flugten fra Maldiverne i 2018.

Han har kontakt med nogle af sine tidligere holdkammerater fra ø-paradiset, der fortæller, at klubben er gået konkurs.

I tabellen i den bedste maldiviske liga, Dhivehi Premier League, for 2019/2020-sæsonen tabte Victory Sports Club samtlige 16 kampe, scorede kun et enkelt mål og lukkede 51 mål ind, hvilket også resulterede i en klar sidsteplads.

KIM ELGAARD Kim Elgaard startede karrieren som ungdomsspiller i OB og skiftede som 16-årig til Vejle Boldklub. Han var inde omkring ungdomslandsholdet, hvor han på en træningstur til Grækenland imponerede storholdet Panathinaikos så meget, at han var millimeter fra et skifte til de græske giganter. Skiftet blev dog ikke til noget, og Kim rykkede i stedet op i Vejles seniortrup. I 2011 skiftede han til FC Fredericia, der på det her tidspunkt også spillede 1. division. Uenigheder om kontraktvilkårene gør, at Kim skiftede til Hobro i 2013, hvor han spiller i en rolle i Hobros oprykning til Superligaen. Han stod med muligheden for Superliga-fodbold i Hobro, men samtidig henvendte Vejle Boldklub sig til Kim. Det var et valg, han ikke havde svært ved at træffe. - En ting er det fodboldmæssige, når jeg skal vælge klub. En anden ting er, at Vejle er for mig blevet min hjemby, og jeg har et hjerte for Vejle. Så næsten uanset, hvor jeg havde spillet noget andet sted også, så kunne jeg ikke have sagt nej, hvis Vejle Boldklub havde henvendt sig. Efter Vejle Boldklub blev det et kort visit på lidt over en måned i Victory Sports Club på Maldiverne, og siden 2018 har han spillet i Middelfart Boldklub i 2. division. Vejle Boldklub 2010 - 2011 FC Fredericia 2011 - 2013 Hobro IK 2013 - 2014 Vejle Boldklub 2014 - 2018 Victory Sports Club 2018 Middelfart Boldklub 2018 - Vis mere Luk

