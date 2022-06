Spillere fanget i skatte-kaos: Får næsten ingen løn

Kelvin Emmanuel Igbonekwu spiller i Jammerbugt FC og har fået begrænset løn i denne måned, fordi klubben forsøger at rette op på et skatte-kaos

Flere af spillerne i Jammerbugt FC må klare sig med en beskeden løn for maj måned.

Det skyldes primært, at 2. divisionsklubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, ikke har fået oprettet de omtalte spillere i lønsystemet, hvorfor der over en lang række måneder ikke er betalt skat af den løn, de har modtaget. En sag, Ekstra Bladet tidligere har dækket.

Siden er der kommet styr på det, men farcen har gjort, at spillernes løn lige nu lider under en benhård skatteregning, og derfor er deres udbetaling ikke særlig stor.

En af dem er nigerianske Kelvin Emmanuel Igbonekwu. Da han tirsdag fik udbetalt løn, lød checken på bare 6.612 kroner - cirka halvdelen af hvad han normalt ville få udbetalt.

- Det er ikke særlig fedt. Der er ingen, der bryder sig om den følelse, fortæller han til Ekstra Bladet.

Igbonekwu er dog sluppet billigt. For ifølge Ekstra Bladets oplysninger har skatteregningen ædt så meget af nogle spilleres løn, at de nærmest ingenting har fået udbetalt.

I alt er mindst otte Jammerbugt-spillere ramt af den ekstra skatteregning for maj måned.

Torsdag slog Klaus Dieter-Müller fast over for Ekstra Bladet, at alle spillere i klubben havde fået sin løn for maj, fordi der langt om længe var kommet styr på spillernes registrering i lønsystemet.

- Nogle af spillerne har tidligere fået alt for mange penge udbetalt. Nu har SKAT været inde over, og nogle af spillerne kan ikke lide resultatet. Men det er loven, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jetsmark Stadion - Jammerbugt FC's hjemmebane. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Spillerforeningen: Helt uhørt

Men hvorfor er det gået så vidt?

Ifølge skatteloven skal der indeholdes 55 procent af den udbetalte indkomst, hvis den indeholdelsespligtige - i dette tilfælde spilleren - ikke har modtaget skattekort.

Klaus-Dieter Müllers regnskabsansvarlige skal derfor nu afregne en tvungen skat på 55 procent på grund af spillernes manglende skattekort i de omtalte fem måneder, det har drejet sig om.

Men fordi spillerne i de foregående fire måneder ifølge Spillerforeningen har fået afregnet en korrekt nettoløn, er der risiko for, at der ikke er en tilstrækkelig bruttoløn til rådighed i den femte og netop overståede maj-måned.

Derfor har nettolønnen for maj været forsvindende lille eller i nogle tilfælde faktisk nul kroner.

- Det er blandt andet det, der gået galt, siger Allan Reese, der er vicedirektør i Spillerforeningen, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror aldrig, vi har hørt om danske klubber, der så systematisk har undladt at hjælpe sine spillere med, hvordan systemet fungerer i Danmark.

Jammerhugt i store økonomiske problemer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Nyt løn-cirkus i Jammerbugt FC: - Bekymrende

Læs også: Afsløret af lydfil - Klubejer kræver 370.000 kr.