Stærkt comeback sikrer B 93-sejr over FC Sydvest 05 Tønder

Kampens første mål blev scoret af Simon Waever, som sendte bolden i eget mål i det 14. minut og bragte FC Sydvest 05 Tønder foran.Deres tidlige mål rystede dog ikke B 93, som 26 minutter efter formåede at reducere til 1–1, da Jeppe Erenbjerg kom på tavlen og sendte kampens andet mål i nettet.Simon Waever havde en særdeles god dag på banen, da han efter 50 minutter sendte bolden i modstanderens mål til 2–1.Efter 84 minutter cementerede B 93 sig sejren ydereligere med kampens sidste mål til stillingen 3–1, da Mikkel Mouritz sendte bolden i målet på et straffespark.B 93 overhaler med sejren Frem i tabellen og ligger på andenpladsen. De skal i næste runde forsøge at følge dagens sejr, når de efter den kommende vinterpause møder Dalum IF på udebane. FC Sydvest 05 Tønder ligger efter nederlaget på tiendepladsen. Næste runde byder på en hjemmekamp mod Thisted.

