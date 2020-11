Stærkt comeback sikrer Hillerød Fodbold-sejr over Skovshoved

Efter 20 minutter faldt kampens første mål til Skovshoved, da Anders Junge sendte bolden i nettet.Der blev dog udlignet til 1–1 efter 43 minutter, da Jonathan Witt sendte bolden i nettet.Det afgørende mål i kampen kom efter 66 minutter, da det uheldige sker - nemlig at Gregers Arndal-Lauritzen lavede selvmål til 2–1.Med sejren kravler Hillerød Fodbold op på en øjeblikkelig femteplads. I næste under venter Vanløse IF på hjemmebane. Med nederlaget fortsætter Skovshoved deres dårlige stime og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 11. plads. I næste runde skal de forsøge at rejse sig igen på udebane mod Avarta.

