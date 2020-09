Stærkt comeback sikrer Jammerbugt FC-sejr

Kampens første scoring blev sat ind af Martin Egelund i det 25. minut, og han bragte dermed FC Sydvest 05 Tønder foran.FC Sydvest 05 Tønder formåede ikke at fastholde føringen længe. Efter 29 minutter udlignede Jammerbugt FC til 1–1, da Nikolaj Lyngoe viste målnæse og sendte bolden i nettet.Kampens tredje mål blev scoret af Sead Gavranovic, som bragte Jammerbugt FC foran 2–1.Bardhec Bytyqi bragte sit hold yderligere foran med scoringen til 3–1.Efter 70 minutter pyntede Ardit Murati dog lidt på resultatet med kampens sin scoring til 2–3, men det blev dog aldrig til mere for FC Sydvest 05 Tønder.Jammerbugt FC fortsætter dermed med at vinde og ligger efter deres femte sejr i træk på en øjeblikkelig førsteplads. FC Sydvest 05 Tønder ligger efter nederlaget på niendepladsen.

