Stærkt comeback sikrer SfB-Oure FA sejr

Kampens første mål blev scoret af Holstebro Boldklubs Andreas Kiilerich i det 21. minut.De formåede ikke at fastholde føringen længe. Efter 26 minutter udlignede SfB-Oure FA nemlig til 1–1, og manden bag scoringen var Magnus Schou.Der skulle ikke gå mere end to minutter efter udligningen før, at Fridtjof Rosenbaum kunne bringe SfB-Oure FA foran 2–1.Fridtjof Rosenbaum udbyggede deres føring efter 56 minutter til 3–1.Holstebro Boldklub nåede aldrig helt tilbage i kampen, men fik dog reduceret med kampens sidste mål efter 65 minutter,SfB-Oure FA bevarer deres placering i 2. Division Grp. 1 og ligger fortsat på 13. pladsen. Med nederlaget fortsætter Holstebro Boldklub deres dårlige form og ligger efter kampen på en øjeblikkelig 14. plads.

