Stærkt comeback sikrer Vanløse IF-sejr over Hillerød Fodbold

Kampens første mål blev scoret af Lasse Krogh, som sendte bolden i eget net i det 25. minut og bragte Hillerød Fodbold foran.Kort inde i anden halvleg fik Vanløse IF udlignet, da Storm Jung viste målnæse og sendte bolden i nettet.Simon Pedersen bragte Vanløse IF foran i det 73. minut til stillingen 2–1.Vanløse IF skulle kun bruge otte minutter på at udbygge føringen til 3–1, da Mohamad Al-Naser sendte bolden i målet.Vanløse IF slog sejren fuldstændig fast med opgørets sidste mål i det 90. minut,Vanløse IF overhaler med sejren Hillerød Fodbold i tabellen og ligger på sjettepladsen. De skal i næste runde forsøge at følge op på dagens sejr, når de møder Brønshøj på hjemmebane. Hillerød Fodbold rykker med nederlaget ned på en syvendeplads. De møder i næste runde AB Gladsaxe på søndag, hvor de skal forsøge at rejse sig efter dagens nederlag.

