Stiller op til kampvalg

Som anfører førte han FC Nordsjælland til DM-guld i 2013, og det blev også til et udlandsophold og otte A-landskampe for Nicolai Stokholm, inden han i 2014 stoppede karrieren.

Siden er han blevet direktør i DGI Midt- og Vestsjælland, og nu stiller han også op til kampvalg om formandsposten i sin barndomsklub Holbæk B&I.

- Jeg har læst og hørt om uoverensstemmelser i bestyrelsen, og det var der jo også for 15 måneder siden. Så jeg har været i dialog med nogle i bestyrelsen og på den baggrund besluttet, at det skulle være nu, at jeg stiller op, siger Stokholm til Sjællandske Medier.

- Det er klart, at når jeg stiller op som modkandidat til formanden (Kim Stroustrup, red.), så er jeg ikke enig. Som udgangspunkt er jeg ikke fortaler for samarbejdsaftalen med HB Køge, ud fra det jeg har hørt. Så der kommer noget, som den kommende bestyrelse skal forholde sig til, siger Stokholm.

Udover FC Nordsjælland nåede Stokholm at spille i norske Viking, fynske OB, mens gennembruddet kom i AB. Holbæk spiller i dag i 2. division, og formandsvalget foregår i næste uge.

Hollandsk kanon var i spil som dansk landstræner

Officielt: AaB sælger Okore

- Vi kan ikke spille VM på baner bygget af slaver og død

- Uden mig havde Rasmus Falk ikke forlænget

Helt drømmehold bag Superliga-topscorer