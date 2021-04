Stort Aarhus-derby i vente: - Altid specielt

TV-fodbold uden VAR? Se masser af 2. divisionskampe live i Ekstra Bladet+

Der findes få lokalbrag med federe navne.

Derby della Vice Capitale hedder opgøret mellem Aarhus Fremad og Brabrand.

De to klubber mødes lørdag eftermiddag på Riisvangen, hvor Fremad spiller for første gang i 2021 efter flere hjemmekampe på kunstgræs, som har været bedre egnet til vejret.

Martin Mikkelsen og Aarhus Fremad spiller lokalopgør lørdag. Mikkelsens cheftræner ser frem til kampen. Arkivfoto: Lars Poulsen

Aarhus Fremads cheftræner ser frem til duellen mod naboen, der kun skal små ni kilometer rundt om Aarhus for at komme fra Brabrand Stadion til Riisvangen.

- Det er altid specielt, og så er der forskellige ting i gryden. Det er første kamp med tilskuere i meget lang tid, og begge klubber ligger og kæmper om at komme i top-6, siger Morten Dahm Kjærgaard til Ekstra Bladet.

- Kampen kommer til at betyde meget for begge hold.

- Der er god stemning udenfor banen, og inde på banen er der virkelig mange spillere, der gerne vil vinde. Man kan altid høre, når det er Brabrand og Fremad, der spiller.

Fremad kan igen spille på Riisvangen. Det første opgør på banen i 2021 bliver endda med tilskuere og et lokalbrag mod Brabrand. Arkivfoto: Gorm Branderup/Ritzau Scanpix

Trods et dårlig forår for Fremad med kun én sejr i seks kampe venter der ikke store ændringer fra cheftrænerens side.

- I seneste kamp var det okay, så vi skal ikke lave alt om, og vi synes, at vi er rolige og har en spillertrup, der er modne i deres spil.

- Spillere, klub og stab har mere en følelse af, at vi skal ud og opnå noget, end at vi skal undgå noget. Det er dejligt at have den fornemmelse.

Fremad har tre point op til sjettepladsen, mens Brabrand har to op. Nummer 2-6 bliver en del af næste sæsons tredjebedste række.

Se lokalderbyet i Ekstra Bladet+.

I seneste runde satte Fremad noget uheldigt Jammerbugt i gang med et selvmål - se det her.

Bizar episode i 2. division. Dommer bliver skadet - bestyrelsesmedlem kommer på banen i jeans og skjorte som linjedommer - se det hele her.