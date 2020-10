Stort drama ender uafgjort

Den første scoring i kampen faldt til Thisted efter 33 minutter, da Yao Dieudonne sendte bolden i mål.I de døende sekunder af første halvleg fik VSK Aarhus udlignet, da Jonas Spornberger viste målinstinkt og sendte kampens andet mål i nettet.VSK Aarhus bragte sig i front i det 71. minut, da Emir Cilas viste sig skarp fra straffesparkspletten og scorede til 2–1.Martin Soendergaard gik et tidligt i bad i møde, da han efter 73 minutter fik direkte rødt kort. På trods af udsigterne til at skulle spille en mand i undertal resten af kampen, lykkedes det Thisted at få bolden i målet.Kort før slutfløjt udlignede Thisted til slutresultatet 2–2, og manden bag scoringen var Laurits Bust.VSK Aarhus ligger efter pointdelingen fortsat på en fjerdeplads i 2. Division Grp. 1. De skal i næste runde forsøge at tage tre point, når Frem venter på udebane på lørdag. Thisted ligger efter pointdelingen fortsat på sjettepladsen i tabellen. De møder i næste runde Middelfart på hjemmebane 1. november.

