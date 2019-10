'Sultne løver' på jagt: Se 2. divisionsbragene her

KØB DIG ADGANG TIL ALLE 2. DIVISIONSKAMPENE HER

'Vi har haft en lidt svær opstart, hvor flere nye spillere skulle lære hinanden at kende'.

Sådan siger Mirsad Suljic til klubbens egen hjemmeside inden braget mod københavnerholdet AB. Selv kom han til nedrykkerne fra 1. divisionen fra Danmarksserieklubben Hedensted IF i sommer på en kortvarig kontrakt.

Han forventer ligeledes at skarpheden i felterne, kommer til at være afgørende for dagens kamp, og lover hjemmepublikummet en helhjertet indsats.

'På søndag kommer vi ud som løver, for vi er sultne efter tre point! AB skal ikke have noget som helst.', lyder det.

