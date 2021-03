Suveræn B 93-sejr over Holbæk

Allerede efter to minutter fik B 93 en drømmestart, da Jeppe Erenbjerg sendte kuglen forbi Holbæk B&I&'s målmand.Der gik ikke længe, før B 93 bragte sig yderligere foran med 2–0, da Mican Atici satte kampens andet mål i nettet.Det var en god dag for Jeppe Erenbjerg, da han endnu engang scorede til 3–0 efter 18 minutter.B 93 skulle kun bruge fire minutter på at udvide føringen til 4–0, og manden bag målet var igen Mican Atici med sit andet mål i kampen.Der skulle ikke gå mere end fem minutter efter seneste scoring før, at Holbæk B&I's Malte Sjørslev scorede kampens femte mål til 1–4.Kampens sjette mål til 5–1 blev også scoret af B 93, da Souheib Dhaflaoui nettede.Efter 67 minutter reducerede Holbæk B&I, da Tarik Mourhrib sendte bolden i nettet og gjorde det til 2–5.Sent i kampen fik Jeppe Illum sit andet gule kort. Det betød, at Holbæk B&I måtte undvære Jeppe Illum resten af kampen.Til allersidst i kampen udbyggede B 93 deres føring.Med sejren overhaler B 93 Frem i tabellen og ligger på andenpladsen. Næste mulighed for igen at hente tre point er den 20. marts, når Jammerbugt FC venter på udebane. Holbæk B&I ligger efter nederlaget på 11. pladsen. De skal nu forsøge at rejse sig i næste runde, hvor VSK Aarhus kommer på besøg.

