Suveræne Næstved vandt sikkert over Brønshøj

Allerede efter seks minutter faldt det første mål. Det var Næstved, som bragte sig i front på en scoring af Mileta Rajovic.De satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Christoffer Thrane nettede og satte kampens andet mål ind.Der gik kun fire minutter efter seneste mål før Kasper Mertz udbyggede førringen yderligere, da han gjorde det til 3–0.Blot ni minutter efter det tredje mål stod der 1–3 på tavlen, da Aleksandar Lazarevic nettede på et straffespark.Det tog ikke lang tid for Næstved at bringe sig yderligere foran, da Ahmed Hassan viste vinderinstinkt og scorede til 4–1.Næstved cementerede sejren i det 90. minut til slutresultatet 5–1, da Ahmed Hassan scorede endnu et mål.Næstved overhaler med sejren FA 2000 og Hillerød Fodbold i tabellen og ligger på fjerdepladsen. Brønshøj ligger efter nederlaget på 13. pladsen.

