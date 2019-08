Favoritter forlænger med hovedsponsor

Thisted FC får endnu engang glæde af Thisted Forsikring, da hovedsponsoraftalen mellem de to er forlænget med et år

Trods Thisted FC rykkede ned i sidste sæson, får de alligevel glæde af samme sponsor, der støttede dem gennem den magre sæson.

Således forsætter samarbejdet mellem klubben fra Nordjylland og hovedsponsor, Thisted Forsikring.

- Vi er rigtig glade for, at Thisted Forsikring har forlænget deres hovedsponsorat. De har gennemmange år været en loyal hovedsponsor, der danner et stærkt fundament til at drive en professionelfodboldklub, siger direktør for Thisted FC Elite A/S, Karl Kristian Guldhammer til klubbens hjemmeside.

Liv til de lokale

Aftalen betyder, at klubben kan få arbejdsro til at fokusere på den netop startede sæson.

- En klub som Thisted FC er med til at give liv og udfoldelsesmuligheder i lokalområdet. Det betyder meget for os, fordi vi vil være med til at sikre, at Thy til stadighed er et sted, hvor man kan leve det gode liv, siger Thisted Forsikrings administrerendedirektør Dennis René Petersen.

Hvorvidt det forlængede sponsorat er med til at booste spillet på banen, kan man se med et login til Ekstra Bladet-+. Her bliver alle 2. divisionskampe nemlig vist LIVE.

Næste test for Thisted FC er onsdag af, hvor de skal i krig mod Jammerbugt FC.

