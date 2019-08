Favoritterne blev revet over: - Det var noget rigtig møg

Overskriften på sæsonstarten i 2. divisionsklubben Thisted er egentlig ret enkel:

- Der behøves vi ikke lægge fingre imellem. Det var noget rigtig møg.

Sådan lyder den kontante vurdering fra cheftræner Bo Thomsen.

Nordjyderne, der rykkede ned fra 1. division sidste sæson, tog ellers imod oprykkerne fra VSK Aarhus, der på papiret burde være en svagere modstander.

- Fem skud fra VSK og fire mål. Det er effektivt. Kæmpe ros til dem, siger cheftræneren til Ekstra Bladet.

- Vi har snakket meget om og arbejdet på, at restforsvaret skal sidde i skabet, og hvis der var noget, det ikke gjorde, så var det at sidde i skabet.

Se også: Efter skuffende kollaps: - Vi spiller dem vind og skæve!

God start

Kampen startede ellers fint, da den spillende assistenttræner og tidligere superligaprofil Jeppe Mehl bragte hjemmeholdet på 1-0. Men pludselig vendte bøtten og Thisted tabte 1-4.

- Der var præstationer, der ikke var gode nok, men der er også en masse, der peger tilbage på mig. Nu skal vi ud og bevise, at vi er klar til at ændre på vores fejl, siger Bo Thomsen.

Holdet har kun tre gengangere fra sidste sæson, mens der er blevet hentet nye kræfter ind fra 2. division, Danmarksserien og ungdomsrækkerne

- Vi er i en opbygningsfase, og vi har et miljø, der er sindssygt godt. Over tid skal det give os noget ekstra, at vi træner lidt mere end alle andre, siger cheftræneren.

- Vi skal have fødderne på jorden og møde de andre med respekt og ydmyghed.

Ydmyghed for nordjyderne i den grad brug for, når de torsdag aften drager mod Skagen for at spille pokalfodbold.

Målfest i Thisted: Se highlights her

Se også: Helsingør i pokal-fiasko

Se også: Superliga-legende på vej mod dansk comeback