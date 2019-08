Trods nyt job: - Jeg er 100 procent fodboldspiller

Trods at Jeppe Mehl har taget tøjlerne som assistenttræner i Thisted, er han mest af alt fodboldspiller.

- Jeg tror faktisk, at jeg har udtalt, at jeg 90 procent fodboldspiller og ti procent assistent, men jeg er stadigvæk 100 procent fodboldspiller, siger han i et interview på klubbens hjemmeside og fortsætter:

- Jeg har fået nogle fokusområder af Bo i forhold til de offensive- og defensive dødbolde, som jeg skal tage vare for.

Kan blive ved

Mehl, der har spillet bold på højeste niveau i både AC Horsens og Esbjerg fB, overvejer, hvorvidt trænergerningen en dag skal være permanent.

- Jeg er nødt til at mærke efter, om det er noget, der interesser mig, og om det er noget, jeg kunne have mod på senere hen. Tidligere har jeg sagt, at jeg regnede med, at når jeg var færdig med at spille fodbold, så var jeg helt færdig, siger den 32-årige midtbanemand.

- Men så kom muligheden i Thisted, hvor jeg kunne prøve at åbne lidt op for det og mærke efter, om det er noget, jeg har lyst til. Så nu giver vi det her et år og ser, om det er noget, vi skal arbejde videre i, eller om jeg skal stoppe helt.

Skulle fodboldkarrieren ende i Thisted, bliver det samme sted, som han startede ud som fodboldspiller. Her fik han nemlig 14 kampe mellem 2005 og 2007, hvorefter han skiftede til AC Horsens og sidenhen Esbjerg fB.

Thisted indledte sæsonen forfærdeligt, da de fik ørerne i maskinen af upåagtede VSK Aarhus, der overraskende vandt 4-1.

