Thisted vinder 1–4 over Dalum IF

Thisted kom stærkt fra start med det første mål blot 13 minutter inde i kampen, da Yao Dieudonne sendte gæsterne i front.Det andet mål tog de også. Efter 44 minutter blev stillingen 2–0, da Yao Dieudonne viste målnæse og sendte kampens andet mål i nettet.Der gik kun et minutter efter seneste mål før Mads Stefansen bragte Thisted foran med 3–0.Dalum IF formåede at reducere til 1–3, da Laurits Bust sendte bolden i eget mål.Efter 78 minutter cementerede Mads Vang Thisted sejren yderligere, da han sendte bolden i nettet for sidste gang i kampen til slutresultatet 4–1.Thisted ligger med sejren fortsat på fjerdepladsen. Nederlaget var Dalum IF's tredje nederlag i træk, og de indtager nu niendepladsen i tabellen.

