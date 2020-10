Thisted vinder over Næsby efter flot comeback

Der skulle ikke gå lang tid af anden halvleg, før Næsby kom foran, da Mikkel Oerbech fik bolden forbi Thisteds målmand.Der blev dog udlignet til 1–1 efter 58 minutter, da Asger Bust kom på måltavlen.Yao Dieudonne scorede målet, der bragte Thisted i front 2–1 efter 72 minutter.Det tog ikke lang tid, før Yao Dieudonne bragte Thisted foran med to mål og ændrede stillingen til 3–1.Thisted bragte sig yderligere foran,Efter 90 minutter efter seneste mål formår Næsbys Kasper Hoest at score til 2–4 - men mere blev det heller ikke til.Thisted rykker med de tre point op på fjerdepladsen. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag mod Frem på udebane. Den dårlige stime fortsætter dermedfor Næsby, og de ligger efter kampen på en øjeblikkelig 14. plads. Dagens nederlag skal revancheres på lørdag, hvor B 93 venter på udebane.

