Tidlig føring var ikke nok til at sikre Nykøbing FC de tre point

Nykøbing FC scorede allerede det første mål efter to minutter, da Mathias Kristensen nettede. På trods af den tidlige scoring af Mathias Kristensen, rystede det ikke Vanløse IF. De udlignede til 1–1 efter 66 minutter, da Mohamad Al-Naser fik bolden i nettet.Vanløse IF fastholder med det ene point deres placering i 2. Division Grp. 2 og ligger fortsat på femtepladsen. Nykøbing FC fortsætter deres ubesejrede stime, og de indtager nu førstepladsen i tabellen i tabellen.

