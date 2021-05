Tidlig scoring sikrede AB Gladsaxe sejr over Slagelse B&I

Sidste gang Slagelse B&I og AB Gladsaxe mødte hinanden, endte det med en sejr til AB Gladsaxe.Den første og eneste scoring i kampen faldt til AB Gladsaxe efter fem minutter, da Mathias Kisum viste målnæse og fik bolden i kassen.Den gode stime fortsætte dermed for AB Gladsaxe, og de ligger efter deres femte sejr i træk på en øjeblikkelig tredjeplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag i udekampen Nykøbing FC. Slagelse B&I ligger efter nederlaget på niendepladsen. Dagens nederlag skal revancheres på lørdag, hvor KFUM Roskilde venter på udebane.

