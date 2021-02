Tidligere superligaklub tæt på lukning

I sæsonen 2018/19 spillede Vendsyssel FF i den bedste danske række, men i øjeblikket er klubben langt fra et comeback til Superligaen.

Den nordjyske klub er nummer 10 i 1. division, hvor de kæmper for overlevelse i mere end en forstand.

Det siger Ahmet Schaefer, der repræsenterer klubejerne Core Sports Capital, til Nordjyske.

Hvis Vendsyssel FF ikke formår at undgå nedrykning og sikre overlevelse i 1. division, kan det få meget store konsekvenser for klubbens fremtid. Ahmet Schaefer sår tvivl, om ejerne vil fortsætte deres engagement i klubben.

- I 2. division får du næsten ingen tv-penge, og det ville betyde, at vi overvejende skulle finansiere klubben ud af vores egen lomme. For at være ærlig driver vi en forretning, så selvom vi er meget passionerede omkring fodbolden, har vi ikke tænkt os bare at betale hele gildet for underholdningens skyld.

Åbner foråret i Esbjerg

- Så kunne vi meget vel blive tvunget til at tage konsekvensen - af hensyn til vores samlede alliance, som inkluderer vores klubber i Østrig og Frankrig - og skære det svage led i økosystemet fra, siger Ahmet Schaefer til Nordjyske.

Core Sports Capital, der har ejet Vendsyssel siden sommer, ejer også Clermont Foot 63 i den næstbedste franske række og SC Austria Lustenau fra den næstbedste række i Østrig.

Vendsyssel FF inleder forårssæsonen lørdag klokken 13.00, når de gæster topholdet Esbjerg fB på udebane. Nordjyderne har ikke haft en optimal opstart, hvor flere i klubben har været plaget af coronavirus, heriblandt chectræner Michael Schjønberg.

Suveræn storsejr

Snupper tidligere Superliga-angriber

Coronasyg landsholdshelt: Tabte 12 kilo på to uger