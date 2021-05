Tidligt mål ikke nok til at sikre Thisted sejren

Thisted fik en drømmestart på kampen, da Yao Dieudonne i kampens første minut scorede kampens første mål for sit Thisted foran. I det 74. minut formåede VSK Aarhus at udlignede med opgørets sidste scoring til 1–1, da Martinus Mandal udnyttede et straffespark til at score kampens andet mål.Det ene point til Thisted gør, at de fortsat er at finde på en fjerdeplads i 2. Division Grp. 1. Det uafgjorte resultat betyder, at VSK Aarhus overhaler Brabrand og ligger på syvendepladsen i 2. Division Grp. 1.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk