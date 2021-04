Tidligt mål sænker Hillerød Fodbold

Hillerød Fodbold gik ind til opgøret med sejre i de seneste fire kampe, og den gode form skulle de forsøge at forsætte, da de mødte Vanløse IF. Det lykkedes dog ikke, og det blev i stedet til et nederlag på 0–1.Asger Hoejmark-Jensen stod for kampens første og eneste mål, og han sørgede dermed for, at der stod 1–0 til Vanløse IF på måltavlen ved slutfløjt.Vanløse IF overhaler med sejren FC Roskilde i tabellen. De indtager nu syvendepladsen i 2. Division Grp. 2. Hillerød Fodbold ligger efter nederlaget på en femteplads.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk