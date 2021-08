To år efter karrierestop: Pludseligt comeback

Han lagde oprindeligt fodboldstøvlerne på hylden for to år siden, men fredag aften måtte Niki Zimling snørre dem igen.

Han var nemlig at finde blandt Koldings startende elleve i 2. divisionskampen mod Middelfart.

Zimling, som til daglig er udviklingschef for Kolding IF, startede inde og fik hele første halvleg i kampen, som endte 1-1.

Det var anden runde i træk, at Zimling var i spillertruppen, men første gang at han rent faktisk fik spilletid. Han sad på bænken i lørdags, da Kolding mødte FA 2000. Her nåede han ikke at komme på banen, før kampen blev afbrudt på grund af Ahmed Daghims kollaps.

Niki Zimling nåede blandt andet at spille for Club Brugge, AFC Ajax og Mainz i sin aktive karriere, hvor det også blev til 24 landskampe.

Tidligere på ugen kom det frem, at også Daniel Agger er registreret som spiller og kan gøre pludseligt comeback flere år efter karrierestop.