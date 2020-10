To turneringer reddet

Forsamlinger må ikke overstige ti, men er man under 21 så kan man stadig spille fodbold. Og så kan man fortsætte turneringen i de professionelle rækker, hvor klubberne er arbejdspladser for mange spillere.

Er 2. divisionsklubber så arbejdsgivere. Ja, lyder det i en ny bekendtgørelse, der giver grønt lys til ,at den tredjebedste række kan fortsætte.

- I den nye bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet fremgår det, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for arbejdspladser. 2. Divisions klubberne er arbejdspladser med lønnet personale, og dermed kan de fortsætte med at afvikle turneringen, lyder det i en pressemeddelelse fra divisionsforeningen.

Foto: Claus Bonnerup

Til kampene må der kun være 500 på stadion med alle aktører, men den kan ses på Ekstra Bladet, der sender alle kampe.

Også pokalturneringen fortsætter ufortrødent.

- For Sydbank Pokalen gælder det, at det er en professionel turnering på øverste niveau med deltagelse af blandt andet alle 12 3F Superligaklubber, og hvor vinderen i sidste ende kvalificerer sig til de europæiske klubturneringer. Her afvikles næste runde primo/medio november, og efter den nye bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet er det klart, at den turnering også fortsat kan afvikles.

Dansk landskamp i fare: Aflyser pressemøde

Genialt oprør mod klub-boss

Superligaen Indefra: AaB-scoop dumpede i FCM