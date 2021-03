Tomålssejr sikrer VSK Aarhus alle tre point mod Holbæk B&I

Allerede to minutter inde i kampen faldt det første mål til VSK Aarhus, Der skulle dog gå lidt tid før, at VSK Aarhus scorede for anden gang. Men efter 75 minutter faldt kampens andet mål til 2–0, da Jonas Spornberger scorede kampens andet mål.VSK Aarhus går med sejren tre placeringer frem og ligger på en femteplads. Næste mulighed for igen at hente tre point er på lørdag mod Brabrand på udebane. Holbæk B&I ligger efter nederlaget fortsat på 12. pladsen. De skal i næste runde forsøge at revanchere dagens nederlag, når Aarhus Fremad venter på udebane.

