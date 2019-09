Hillerød tog på hjemmebane mod Vanløse IF, der sablede hjemmeholdet med 4-0

Højt at flyve - dybt at falde.

Efter at have ekspederet 1. divisionsholdet Næstved ud af pokalen tidligere på ugen, blev det hverdag for Hillerød.

På hjemmebane tog de mod rækkens nummer tre fra Vanløse, der med en sejr kunne overhale værterne fra Hillerød.

Og en sejr fik de hvidblusede københavnere med sig, da de nedlagde hjemmeholdet med hele 4-0 i en ensidig affære.

Se highlights øverst i artiklen.