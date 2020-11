Topbraget mellem Dalum IF og B 93 endte med uafgjort

Det første mål i kampen faldt efter 53 minutter til B 93, da Benjamin Lund fik bolden forbi Dalum IF's målmand. Dalum IF fik udlignet i de døende sekunder af kampen, da Frederik Humlegaard fik bolden i nettet.Det ene point til Dalum IF gør, at de fortsat er at finde på fjerdepladsen i 2. Division Grp. 1. De skal i næste runde forsøge at hente tre point mod Aarhus Fremad, som venter på udebane på lørdag. B 93 ligger efter det ene point resultat stadig på andenpladsen i tabellen. Første mulighed for at forbedre dagens remis er på lørdag, når de i næste runde møder SfB-Oure FA på hjemmebane.

