Topholdet AB Gladsaxe tog favoritsejr over Avarta

Efter blot 13 minutter faldt kampens første scoring, da Christian Enemark bragte AB Gladsaxe i front.Det andet mål tog AB Gladsaxe sig også af. Efter 44 minutter blev stillingen 2–0, da Tobias Noer kom på måltavlen.Avarta måtte spille ti mod 11 i efter det 51. minut, da Mads Walter blev præsenteret for et direkte rødt kort. Med en mand i undertal kom Avarta på en svær opgave, og det var da også AB Gladsaxe, som stod bag den næste scoring i kampen.Christian Enemark garnede igen til 3–0.Efter 68 minutter cementerede AB Gladsaxe sig sejren ydereligere med kampens sidste mål til stillingen 4–0, da Frederik Christensen nettede på et straffespark.AB Gladsaxe overhaler med sejren Næstved og ligger på tredjepladsen. Nederlaget ændrer ikke Avartas øjeblikkelige placering i 2. Division Grp. 2, hvor de fortsat ligger på 12. pladsen.

Denne artikel er autogenereret på baggrund af data fra vores leverandører af fodboldstatistikker, og den er sat sammen, da resultatet af kampen forelå - læs mere om robotjournalistik her. Hvis du oplever fejl eller uregelmæssigheder i artiklen, vil vi gerne høre om det på ebwebmaster@eb.dk