Topholdet AB Gladsaxe vandt over Skovshoved

Det første mål indtraf efter 36 minutter. Det var AB Gladsaxes Frederik Christensen, som stod for målet på straffespark.AB Gladsaxe satte sig for alvor på kampen med deres mål nummer to til stillingen 2–0, da Emil Mygind sendte bolden i nettet.Der gik kun fire minutter efter seneste mål før Jonathan Dahl Bagger udbyggede førringen yderligere, da han gjorde det til 3–0.AB Gladsaxe bragte sig yderligere foran 4–0, og manden bag målet var igen Frederik Christensen.Efter 85 minutter formåede Skovshoved at reducere med kampens sidste mål, da Oliver Lassen sendte bolden i nettet til stillingen 1–4.Den gode form fortsætte dermed for AB Gladsaxe, og de ligger efter deres tredje sejr i streg på en øjeblikkelig tredjeplads. Nederlaget var Skovshoveds tredje nederlag i træk, og de indtager nu 13. pladsen i 2. Division Grp. 2 i 2. Division Grp. 2.

